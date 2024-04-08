Как и для чего использовать пепел в садоводстве: эффективные советы

Пепел является ценным ресурсом для садоводов, стремящихся улучшить здоровье растений и защитить их от вредителей. UAportal, подготовил советы по его применению в саду.

Помимо того, что пепел богат такими необходимыми питательными веществами, как фосфор, кальций, калий, железо, цинк, магний и марганец, он также способствует раскислению почвы и улучшению его структуры.

Удобрение

Перед посадкой добавьте примерно 1,5 ложки (8–10 г) пепла в каждую ямку для саженцев. Для растущих растений растворите 300–500 граммов пепла в воде и используйте для полива.

Читайте также: Белые, красные, синие и розовые: как изменить цвет гортензий в саду

Плодовые деревья и кустарники извлекают пользу от весеннего внесения от 100 до 150 граммов на квадратный метр, в идеале в сочетании с торфом для максимальной эффективности. Овощные культуры нуждаются в дозе от 100 до 150 граммов на квадратный метр, а картофель и бобовые – от 60 до 100 граммов и от 150 до 200 граммов соответственно.

Против вредителей и плесени

Зола может способствовать борьбе с вредителями. С серой плесенью на клубнике можно эффективно бороться, опыляя им растения. Используйте от 10 до 15 граммов на растение и повторите процесс два – три раза, чтобы устранить серую гниль.

Для борьбы с мучнистой росой на огурцах, крыжовнике и смородине приготовьте раствор, вскипятив 300 граммов пепла в 2–3 литрах воды, дайте настояться в течение 4–6 часов и добавьте 30 граммов натертого хозяйственного мыла. Наконец процедите раствор и используйте его для обработки пораженных культур.

Ранее эксперты посоветовали высаживать семена в старые губки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!