Как и когда лучше говорить с детьми о сексе
Знаете ли вы, сколько мифов о сексе живёт в голове вашего ребёнка? От банального: "Папа поцеловал маму… У меня будет ещё один братик?!" до "Нельзя забеременеть после первого раза".
Эти мифы возникают, когда ребёнок задаёт вопросы и не получает конкретных ответов. Как часто мы идём на поводу у собственных комплексов и делаем всё возможное, чтобы не говорить с детьми на эту щепетильную тему. Но дети быстро растут, а сексуальные отношения — неотъемлемая часть жизни взрослого здорового человека. Как без стеснения рассказать детям о сексе, в соответствии с возрастом и развитием ребёнка — разбираем в статье.
Почему это важно
Многие родители ошибочно полагают, что беседы о сексе способствуют раннему началу половой жизни ребёнка. И случается, что такой подход наносит непоправимый вред его безопасности и здоровью. Как правило, для детей секс запретный плод, который как известно, сладок. Не получив ответы от родителей, ребёнок не перестанет их искать. Поэтому сексуальное воспитание очень важно для:
- сохранения доверительных отношений. Ребёнок знает, что может обратиться к родителям с любым вопросом или проблемой. Это очень пригодится в подростковом возрасте;
- безопасности ребёнка. Дети, для которых тема секса — табу, чаще становятся жертвами педофилов. Их легче запугать, ввести в заблуждение и использовать;
- психологического здоровья. На улице, в школе и интернете ребёнок получает извращённую информацию, которая может нанести ему серьёзную травму. В будущем такие травмы негативно влияют на здоровую сексуальную жизнь;
- физического здоровья. Некорректная или недостаточная информация толкает подростка находить ответы "опытным путём". Это чревато ранней беременностью, абортами или инфекционными болезнями.
Когда начинать, как разговаривать с детьми о сексе и о чём говорить
Некоторые родители ждут от ребёнка конкретного вопроса, чтобы начать разговор о сексе. Но чадо упорно молчит. Это не значит, что его не интересует этот аспект жизни. Возможно, ребёнок пытался выяснить и столкнулся с неприятной реакцией (осуждением, неловкостью, тревогой, насмешкой) со стороны взрослых или сверстников.
Возьмите инициативу в свои руки и используйте любой подходящий предлог, чтобы завязать разговор.
Например, беременность знакомой, случайно услышанное слово "секс", или взросление самого подростка. Расскажите о том, как вы воспринимали всё это, когда сами были ребёнком. На крайний случай купите книжку, соответствующую возрасту ребёнка, и посмотрите её вместе.
Не нужно смущаться и заикаться, если ребёнок всё же задает вопросы на щепетильную тему. Как правило, до пубертатного возраста (9-12 лет) дети не интересуются сексом в том смысле, какой в него вкладывают взрослые. Таким образом они познают мир. Когда начинать говорить с ребенком про это? Чтобы ответить на вопросы в соответствии с возрастом ребёнка, постарайтесь встать с ним на одну ступеньку восприятия. То есть понять, какой именно ответ будет для него понятным и достаточным.
Дети 3-4 лет обычно интересуются, откуда они взялись и как туда попали. Правильные варианты ответов:
— Ты появился из маминого животика.
— Папа подарил маме специальное зёрнышко, которое выросло в животе и превратилось в ребёночка.
Психологи рекомендуют учить ребёнка правильным названиям половых органов: пенис (член), промежность, вагина (вульва), грудь. Благодаря этому вы сможете доступно объяснить малышу различия между мальчиками и девочками, а также — значение случайно услышанных слов.
Подчеркните, что половые органы — это такая же часть тела, как рука или нога. Но они предназначены только для самого ребёнка и их не принято показывать посторонним людям, именно поэтому они называются "интимными". Нельзя трогать чужие половые органы и разрешать трогать свои посторонним людям. Исключения — родители, когда купают ребёнка, и врач, но только когда рядом мама или папа.
Дети 6-7 лет начинают задавать вопросы, где хранится это зернышко и каким образом попадает к маме в живот. Лучший вариант ответа — объяснить процесс без лишних подробностей. Например: дети рождаются, когда взрослые любят друг друга и занимаются сексом. Секс — это когда клетки мужчины (сперматозоиды) попадают внутрь и соединяются с женской клеткой (яйцеклеткой). Это происходит тогда, когда мужчина вставляет пенис во влагалище женщины и из пениса выбрасывается специальная жидкость. Из яйцеклетки и сперматозоида получается эмбрион, который со временем превращается в ребёночка.
Детям 9-14 лет вы можете рассказать о самом процессе, а также о рождении детей. Обратите внимание, что ваш рассказ не должен содержать только сухие биологические факты. Сделайте акцент не на стыде, а на любви, подчеркните чувственную и эмоциональную сторону интимных отношений.
В этом же возрасте тело ребёнка начинает меняться: у девочек растет грудь, у мальчиков меняется голос, у обоих появляются волосы на лобке и в подмышечных впадинах. Объясните эти физиологические аспекты, расскажите девочкам о начале менструации, а мальчикам — о ночных поллюциях. Они должны понимать, что это нормально и происходит со всеми, так их тела готовятся к тому, чтобы однажды стать родителями.
В 14-17 лет(в среднем подростковом возрасте) приходит пора рассказать детям о сексуальных отношениях и контрацепции, а также об инфекционных болезнях и других последствиях раннего начала половой жизни. Подросток должен понять, что вы даёте ему информацию, а не руководство к действию. Главный ваш посыл — "Не торопись, ты всё успеешь". Если же ваш подросток считает себя достаточно взрослым для вступления в сексуальные отношения, он должен быть готов и к возможным последствиям.
Принципы доверительного общения
Вопросы о сексе, как и отношение к этому процессу, очень различаются у детей разного возраста. Но есть основные принципы, которые нужно соблюдать в беседах на эту щепетильную тему. Как правильно рассказать ребёнку про это:
- Секс — это хорошо, нормально и только для взрослых. Первый и самый главный принцип, который позволит вам говорить с ребёнком без стеснения и запугивания. Вы чётко разграничиваете детей и взрослых, и у ребёнка не возникает желания применить полученную информацию на практике.
- Правдивость. Ребёнку важно получить правильную информацию именно от вас. Ваши ложные ответы формируют у него неверное представление о мире.
- Дозированность. Отвечайте только на те вопросы, которые ребёнок задаёт. Не вдавайтесь в излишние физиологические подробности, они могут навредить психике ребёнка.
- Понятность. Объясняйте сложные понятия простым языком. Не перегружайте ребёнка темами, которые явно не соответствуют его возрасту.
- Правильная атмосфера. Не стоит сажать чадо напротив и торжественно объявлять: "Пришло время поговорить с тобой о сексе". Ваши отношения должны быть доверительными и открытыми, а повод — ненавязчивым.
- Уважение. Не смейтесь и не проявляйте равнодушие, какими бы наивными ни казались вопросы ребёнка или переживания подростка. Не обсуждайте проблемы детей со знакомыми, тем более — в их присутствии. Общайтесь с подростком с позиции равного.
- Альтернатива. Если вы не можете преодолеть смущение или просто боитесь что-то напутать, предложите другие источники информации: книги, образовательные авторитетные сайты.
- Обратная связь. Ответив на вопрос ребёнка или подростка, убедитесь, что он правильно вас понял. Если же он "самообучается" по книгам, предложите обсудить их содержание и ответьте на те вопросы, которые остались нераскрытыми.
- Разница полов. До шести-семи лет не имеет значения, кто из родителей отвечает на вопросы ребёнка о сексе. После будет лучше, чтобы с девочкой беседовала мама, а с мальчиком — папа. Таким образом, каждый из родителей будет "на своей территории" и сможет дать ребёнку более полное представление о физиологии, взрослении и сексуальности. Но если ребёнок хочет услышать мнение конкретного родителя, не отказывайте.
- Личные железобетонные границы. Не делайте ребёнка доверенным лицом вашей интимной жизни. Так вы нарушаете неприкосновенность своего пространства и отходите от своей роли. Поверьте, ребёнку любого возраста не стоит знать, что происходит в вашей спальне.
Чего не стоит говорить
Когда вы задавали родителям вопросы по самой табуированной теме в обществе, обычно слышали банальные фразы:
— Тебя принёс аист (нашли в капусте, купили в магазине, прислали инопланетяне и другой "фольклор");
— Дети рождаются от поцелуев.
— Вырастешь — узнаешь!
— Грех интересоваться такими вещами!
— От кого ты узнал об этих гадостях? Вот я расскажу его маме!
— Что, уже большой вырос? Мать, иди посмотри на нашего мужика!
— Про учёбу надо думать, а не про мальчиков!
— Понимаешь, у цветочка есть пестики и тычинки…
Эти и подобные фразы не помогут наладить доверительные отношения. Ребёнок подрастёт и всё равно узнает, что вы врали ему в таких сложных ключевых вопросах. И в будущем у него не возникнет желания делиться и советоваться с вами в вопросах отношений, развития и взросления. Такие ответы не уберегут его от действительности, а интерес погонит искать информацию в других ненадёжных источниках.
Другие нюансы
Мастурбация
Самоудовлетворение в детском возрасте — не столько процесс сексуальной разрядки, сколько способ снять нервное напряжение. Если вы застали ребёнка за мастурбацией, не ругайте и не стыдите его. Во взрослой жизни для него сексуальное удовольствие будет связано с запретом.
Если вы случайно стали свидетелем мастурбации подростка, просто смиритесь с тем, что ваш ребёнок повзрослел. Сделайте акцент на том, что самоудовлетворение — нормальный и здоровый, но интимный процесс. И в будущем он должен делать это, когда никто не видит. Впредь следите за тем, чтобы не нарушать его личные границы и стучаться прежде, чем войти.
Права подростка в отношениях
Ваша задача — познакомить подростка не только с физиологической стороной сексуальных отношений, но и рассказать о них в морально-этическом аспекте. Важно донести до подростка, что во взрослой жизни и отношениях существуют определённые правила, которым необходимо следовать.
У подростка есть право:
- отказаться от свидания, несмотря на настойчивость знакомого;
- отказаться от секса, если он не готов к этому шагу;отказаться делать что-либо, даже если друг (подруга) этого очень хочет;
- не встречаться и не поддерживать отношений с кем бы то ни было;
- не принимать знаки внимания и ухаживания человека, который ему не интересен;
- расстаться с человеком, который унижает или причиняет боль;
- получить поддержку и помощь, если это необходимо.
В то же время он не должен:
- настаивать на свидании;
- преследовать и оказывать настойчивые знаки внимания, если его избранник против;
- настаивать на сексе или других интимных отношениях, если его партнёр не готов;
- оскорблять, унижать или причинять боль своему партнёру.
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Разговор о сексе — это прежде всего разговор о своём теле, здоровье и безопасности. Сексуальное образование пока не включено в школьную образовательную программу. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для ребёнка — это честно и открыто отвечать на его вопросы и поддерживать в любой ситуации. И не забывайте, что сейчас уже достаточно литературы о сексе, для детей.