Как использовать апельсиновую кожуру в повседневной жизни
Существует множество способов использования кожуры апельсина в домашнем хозяйстве. UAportal рассказывает подробнее об этом.
Удобрение для растений
Апельсиновую кожуру можно использовать как натуральное удобрение для растений в саду. Небольшие кусочки кожуры можно зарыть вокруг растений. Разлагаясь, они будут медленно выделять питательные вещества в почву, улучшая здоровье и рост садовых культур.
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Этот метод особенно полезен для саженцев тропических фруктов. Ведь он дает дополнительные питательные вещества, а также улучшает структуру земли.
Средство от насекомых
Апельсиновая кожура также служит естественным средством от насекомых в саду. Садоводы могут разбрасывать кожуры по грядкам или развесить их возле уязвимых растений, чтобы отпугнуть вредителей.
Сильный цитрусовый аромат действует как отпугиватель и эффективно удерживает на расстоянии таких паразитов, как тли, комары и муравьи, без использования химикатов.
Разжигатель огня
Апельсиновая кожура может быть использована как натуральное средство для разжигания огня. Содержащиеся в ней масла придают ей легковоспламеняющуюся основу.
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