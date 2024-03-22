Как использовать банановую кожуру в быту: интересные способы

UAporta собрала универсальные советы по использованию банановой кожуры. Узнайте, какую пользу она может иметь в разных бытовых делах.

В садоводстве

Вместо того чтобы выбрасывать банановую кожуру, используйте ее как натуральное удобрение. Измельчите кожуру и уложите ее в почву возле растений, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами, такими как калий, фосфор и кальций. Кроме того, если положить кожуру у розовых кустов, это поможет отпугнуть тлю.

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Уход за обувью

Банановая кожура обладает естественными моющими свойствами. Потрите внутренней стороной кожуры столовое серебро или кожаную обувь, чтобы удалить потускнение и отполировать их.

Кулинария

Вместо того чтобы выбрасывать банановую кожуру, подумайте о ее использовании в кулинарии. В некоторых культурах ее готовят как основное блюдо или добавляют в жареный картофель.

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