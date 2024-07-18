Как использовать бананы в повседневной жизни кроме еды

Бананы – это не только вкусные и питательные фрукты, но и универсальные ингредиенты, которые можно использовать разными способами. UAportal подготовил лайфхаки по использованию этих фруктов в повседневной жизни.

Мороженое

Спелые бананы следует почистить, нарезать кусочками, положить в морозильную камеру на несколько часов, а затем взбить блендером до однородной массы. В результате получится нежное, сладкое мороженое, которое идеально подходит для удовольствия сладкоежек без добавления сахара и консервантов.

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Использование банановой шкурки

Банановую кожуру можно использовать как натуральное удобрение для сада. Вместо того чтобы выбрасывать кожуру на мусорник, ее следует измельчить на небольшие кусочки и закопать у корней растений.

В процессе разложения шкурки высвобождаются полезные питательные вещества, помогающие растениям процветать. Втирание внутренней стороны банановой кожуры в место укуса комара может помочь снизить зуд и отек.

Банановая маска для лица

Спелый банан следует размять и нанести в качестве маски для лица. Содержащиеся в бананах витамины и минералы помогают смягчить кожу и обеспечить ее увлажнение. Следует оставить маску на 10–15 минут, затем смыть теплой водой.

Напомним, ранее ученые нашли способ с пользой использовать кофейную гущу.

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