Как использовать эфирные масла в обиходе: Два лучших варианта

Эфирные масла стремительно выросли в популярности, обретя место не только в косметических средствах, но и в решении разнообразных бытовых проблем. UAportal рассматривает два лучших способа использования эфирных масел в вашем доме.

1. Антибактериальные преимущества

Кроме своих ароматических свойств, эфирные масла обладают превосходными антимикробными свойствами, что делает их идеальными для домашней уборки. Используя их приятные ароматы, вы можете уничтожить микробы и создать более безопасную среду дома.

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Чтобы в полной мере ощутить их антибактериальный эффект, попробуйте использовать эфирные масла цитрусовых, сосны, лаванды или чайного дерева. Найдите ароматы, резонирующие с вашими личными предпочтениями, и начните обрабатывать поверхности, добавив несколько капель эфирного масла в воду.

2. Средства от моли

Если вы имеете дело с назойливой молью, не волнуйтесь – избавиться от нее проще, чем вы думаете. Возьмите вату и добавьте на каждый кусочек всего пару капель эфирного масла. Прекрасным выбором для этой цели является масло чайного дерева, известное своим мощным влиянием на вредителей.

Кроме того, масло лаванды творит чудеса, отпугивая моль. Не забудьте выделить отдельный кусочек ваты для каждой полки или зоны, требующей защиты.

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