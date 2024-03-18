Как использовать фен в быту: 5 полезных советов

Фен – это обычный бытовой прибор, который есть почти в каждом доме. Хотя его основное предназначение – сушить волосы, UAportal рассказал, что на самом деле он имеет несколько других неожиданных применений.

Быстрый разогрев пищи

Если вы в пути или нет доступа к микроволновой печи или плите, фен может пригодиться. С его помощью можно быстро разогреть пищу, что делает его удобным инструментом для тех, кто часто путешествует или находится в командировке.

Разделение замороженных продуктов

Мы все сталкивались с дилеммой, когда нужно разогреть только часть замороженного продукта, но кусочки слипаются. В таких случаях на помощь может прийти фен. Направив поток горячего воздуха на замороженные продукты, вы сможете легко их отделить, не размораживая всю упаковку.

Читайте также: Как быстро очистить сковороду от нагара с помощью хозяйственного мыла: гениальный лайфхак

Разжигание мангала

Если вы нетерпеливо ждете разжигания угольного гриля, фен может помочь ускорить этот процесс. Используя его, вы можете подать сильный поток воздуха, чтобы быстро разжечь уголь.

Удаление жвачки из волос

Обнаружить застрявшую в волосах жвачку может показаться катастрофой. Вместо того чтобы паниковать или прибегать к радикальным мерам, можно спасти ситуацию с помощью фена.

Осторожно прогрейте жвачку, чтобы облегчить ее удаление. Постепенно нагревайте пораженный участок и с помощью гребешка с мелкими зубцами вычесывайте размягченную резинку.

Очистка одежды

Не торопитесь бросать загрязненную одежду в стиральную машину, когда заметили пятно. Во многих случаях может помочь фен. Нанесите кусок мыла на загрязненный участок, промойте водой, затем быстро высушите. Это может быть удобным приемом для небольших пятен, не требующих полного цикла стирки.

Напомним, мы уже писали, как быстро отмыть ванную.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!