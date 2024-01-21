Как использовать горчицу в быту: 3 эффективных лайфхака

Горчица не только придает блюдам вкус, но и имеет несколько практических применений в домашнем хозяйстве. UAportal рассказал, как правильно и эффективно использовать его в быту.

Мытье и дезинфекция полов

Используя заметные антибактериальные свойства горчицы, можно эффективно устранить бактерии с пола. Кроме того, эта мощная специя служит отличным моющим средством, не повреждающим поверхности.

При регулярной уборке используйте горчичный раствор для смывания грязи. Просто разведите столовую ложку сухой горчицы и соли в ведре воды.

Средство для мытья посуды

В поисках альтернативы гелевым средствам для мытья посуды многие хозяйки считают, что экологически чистые продукты слишком дорогие или непрактичны для регулярного использования. К счастью, вы можете создать отличный, безопасный раствор, который легко справится с жиром.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

Смешайте в равных частях пищевую соду и сухую горчицу, чтобы получить мощную, но мягкую пасту очистительную. Нанесите смесь на влажную губку и продолжайте мыть посуду, как обычно.

Устранение неприятных запахов

В холодильниках часто появляются нежелательные запахи из-за ассортимента хранящихся там продуктов. Для борьбы с ними очень эффективен простой раствор воды и горчицы.

Смешайте столовую ложку сухой горчицы с обычной водой и используйте этот раствор для регулярной уборки. Этот метод также можно применять к любым поверхностям, требующим дезинфекции и устранению неприятных запахов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !