Как использовать кофейную гущу в быту: 5 эффективных советов

Если вы любите наслаждаться чашкой натурального кофе, у вас дома наверняка осталось много остатков гущи. UAportal рассказал о пяти способах извлечь максимум пользы из этого универсального продукта не только для домашних дел, но и как натуральное средство по уходу за кожей.

Скраб для тела

Усилите эффективность вашей процедуры очищения тела, соединив кофейную гущу с любой жирной сметаной и несколькими каплями эфирного масла можжевельника. Скрабирование этой смесью сделает вашу кожу чистой, увлажненной и гладкой.

Отшелушивание кожи головы

Для укрепления и оздоровления волос мягкими массирующими движениями нанесите небольшое количество кофейной гущи на кожу головы, а затем промойте голову шампунем. Эта простая еженедельная процедура будет стимулировать кровообращение и будет способствовать более густому росту волос.

Средство для устранения запаха и скраб для рук

Иногда работа с ингредиентами, такими как лук, чеснок или рыба может оставить на руках стойкий запах, который трудно вывести. Экономически эффективным решением является использование кофейной гущи вместо мыла.

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Маскировка царапин на дереве

Даже самая маленькая царапина может испортить безупречный вид мебели. Вы можете легко решить эту проблему с помощью простой смеси кофейной гущи и растительного масла.

Создайте "красящую смесь", смешав их в равных частях. Нанесите ее на царапину с помощью ватной палочки, а затем осторожно протрите излишки тряпкой.

Натуральное средство от насекомых

Особенно полезна для тех, кто проводит время на природе или имеет дачу, кофейная гуща может помочь в борьбе с назойливыми насекомыми. Избавьте свое жилище от мух, поставив емкость, наполненную кофейной гущей, и заклеив ее обычным двусторонним скотчем. Уже через несколько часов вы заметите значительное уменьшение количества этих незваных гостей.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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