Как использовать кожуру лимона в хозяйстве: Бабушкины советы

Кожа лимона, оказывается, является отличным помощником не только в кулинарии, но и в хозяйстве. Многие люди не осознают всей уникальности этой составляющей фрукта и его полезных свойств за пределами кулинарии. UAportal подготовил три лайфхака, как использовать лимонную кожуру в хозяйстве.

Улучшите запах

Лимонную кожуру можно использовать для улучшения запаха из мусорника. Если бросить несколько лимонных корок на дно мусорника, они сработают как природный дезодорант и оставят после себя свежий аромат.

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Универсальный очиститель

Универсальный очиститель можно создать замочив лимонную цедру в банке с белым уксусом на несколько дней. После того как вы отцедите корки, настоящий уксус можно перелить в бутылку с распылителем. Этот раствор подходит для естественной дезинфекции и может использоваться для различных поверхностей на кухне и ванной комнате.

Полироль для нержавеющей стали

Лимонная кожура также служит эффективным средством для полировки и придания блеска поверхностям из нержавеющей стали. После втирания кожуры непосредственно на сталь и протирания тряпкой, природная кислотность лимона удаляет пятна и разводы.

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