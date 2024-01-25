Как использовать кухонную губку не только для мытья посуды: 3 интересных лайфхака

Не все знают о разных способах использования кухонной губки, кроме ее основной функции – мытье посуды. Однако опытные хозяйки открыли для себя несколько способов использования этого обыденного предмета. UAportal рассказал о трех лайфхаках с использованием кухонной губки, которые могут сделать вашу жизнь проще.

Уборка труднодоступных мест

Если вы столкнулись с проблемой очистки труднодоступных мест или сложных поверхностей, на помощь может прийти кухонная губка. Сделайте небольшой надрез под жесткой частью с помощью ножа. Повторите процесс с другой губкой и закрепите обе губки на кухонных щипцах. Теперь у вас есть полезный инструмент для легкого протирания жалюзи или полок.

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Полив комнатных растений

Попытайтесь положить небольшой кусочек губки на дно цветочного горшка перед тем, как добавить почву. Когда вы поливаете растение, губка впитывает избыток влаги. Постепенно она отдает накопившуюся воду через корни или увлажняя почву.

Помощь при работе за компьютером

Продолжительная работа за компьютером часто приводит к тому, что руки устают и болят. Подложив губку под запястье при работе с мышкой, вы обеспечите необходимую поддержку и амортизацию. Это простое приспособление может помочь предотвратить усталость рук, обеспечивая более приятную и продуктивную работу за компьютером.

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