Как использовать лак для волос не по назначению: 3 интересных лайфхака

Лак для волос обладает множеством практических применений, кроме своей основной функции. UAportal рассказал, как вы можете включить лак для волос в свою повседневную жизнь неожиданным, но полезным способом.

Борьба со статикой

Если вы часто сталкиваетесь с проблемой притягивания ворсинок или других частиц к одежде, используйте лак для волос как удобное антистатическое средство. Держа баллончик на расстоянии примерно 20-30 см, равномерно сбрызните ткань, а затем осторожно протрите ее бумажным полотенцем.

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Избавьтесь от стрелок на колготках

Назойливое появление стрелок на колготках является распространенной проблемой среди женщин. Оптимальный способ борьбы с этой неприятностью – использование лака для волос. Перед тем как одевать новые колготки, нанесите небольшое количество лака равномерно по всей поверхности.

Фиксатор для бровей

Когда дело доходит до укладки бровей, множество специализированных средств борются за внимание покупателей на полках магазинов. Однако, если дома есть обычный лак для волос, не стоит тратиться без надобности. Чтобы добиться удачного результата без особого труда, просто слегка сбрызните чистую щеточку для бровей лаком для волос и тщательно расчешите брови.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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