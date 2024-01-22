Как использовать лак для волос в быту: Действующие лайфхаки

Универсальность лака для волос не ограничивается только укладкой волос. Это косметическое средство обладает удивительными свойствами, которые могут помочь в выполнении различных домашних задач. UAportal рассказывает о четырех нетрадиционных способах использования лака для волос, которые могут пригодиться вам.

1. Антистатическое средство

Вы часто испытываете раздражение от того, что одежда прилипает к телу? Лак для волос приходит на помощь. Слегка разбрызгав лак для волос на одежду с расстояния 20-30 сантиметров, вы сможете эффективно бороться со статикой. После распыления осторожно протрите одежду бумажными полотенцами.

Читайте также: Как правильно мыть голову, чтобы волосы сияли: топ-2 лайфхаки

2. Средство для маникюра

Ожидание высыхания лака для ногтей может быть скучной задачей во время маникюра, сделанного своими руками. Однако с помощью лака для волос это ожидание можно значительно сократить. Нанесите слой на только что накрашенные ногти, и уже через минуту вы заметите, что ногти высохли.

3. Укрепление колготок

Регулярно сталкиваетесь с разочарованием, когда приходится выбрасывать колготки через заусеницы или зацепки? Лак для волос – простое решение для продления срока службы. Перед тем, как одеть колготки впервые, сбрызните их лаком для волос.

4. Заменитель геля для бровей

Покупать специальные гели для фиксации бровей не всегда необходимо. Чтобы иметь вложенные брови, сбрызните чистую щеточку лаком для волос и тщательно расчешите брови. Вы увидите, что лак для волос обеспечивает хорошую фиксацию.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !