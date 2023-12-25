Как использовать лимон в хозяйстве: Лайфхаки

Лимон – это не только освежающий фрукт для кулинарии, но и универсальный помощник в быту и хозяйстве. UAportal подготовил три лайфхака, которые подскажут альтернативные способы использования лимона.

Освежите свой мусоропровод

Лимон можно использовать в качестве освежителя воздуха. Отрежьте несколько ломтиков и бросьте их на дно мусорного бака. Нейтрализующие свойства фрукта посодействуют уничтожить противный запах.

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Удаляем стойкие пятна из пластиковых контейнеров

Чтобы эффективно удалить стойкие пятна от еды из пластиковых контейнеров, можно натереть пораженные места разрезанной стороной лимона. Оставьте на несколько минут, затем смойте водой. Естественная кислотность лимона поможет расщепить пятна.

Храните продукты свежими

Чтобы сохранить фрукты и овощи свежими на более долгое время, полезно выжать на них немного лимонного сока. Лимонная кислота поможет предотвратить потемнение и сохранит свежесть и яркость продуктов.

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