Как использовать лимонную кислоту в обиходе: 3 интересные лайфхаки

Лимонная кислота предлагает универсальные решения для домашней уборки, удаления ржавчины и пятен. UAportal рассказал, что она является натуральной и экономически эффективной альтернативой обычным чистящим средствам.

Натуральное чистящее средство

Лимонную кислоту можно использовать как натуральное чистящее средство для кухонных поверхностей, раковин и ванных комнат. Небольшое количество лимонной кислоты можно смешать с водой и уксусом, чтобы создать эффективный чистящий раствор. Его следует нанести на нужный участок и мягко протереть губкой или тряпкой.

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Средство для удаления ржавчины и известкового налета

Лимонная кислота – отличное средство для удаления ржавчины и известкового налета из кухонных и сантехнических приборов. Смешав ее с водой, можно приготовить пасту и нанести непосредственно на пораженные участки.

Выждав несколько часов, участок следует осторожно почистить щеткой или губкой. Лимонная кислота расщепляет стойкие пятна, в результате чего поверхности становятся блестящими и без ржавчины.

Пятновыводитель

Лимонная кислота может быть естественным и эффективным пятновыводителем из тканей и белья. Добавление небольшого количества к стиральному порошку освещает белые вещи и устраняет стойкие пятна. Для цветной ткани пасту из лимонной кислоты и воды следует наносить непосредственно на загрязненный участок перед стиркой.

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