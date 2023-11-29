Как использовать лимонную кислоту во время уборки: полезные лайфхаки

Лимонная кислота имеет большую ценность как для поваров, так и людей, использующих ее моющие свойства для различных бытовых дел. Это органическое средство часто встречается в моющих средствах, предназначенных для чистки предметов повседневного потребления. UAportal рассказывает о практических способах применения лимонной кислоты в уборке.

1. Хромированные детали

Для тех, кто стремится к безупречной чистоте в своих жилищах, лимонная кислота является эффективным средством для восстановления блеска хромированных поверхностей. Создав смесь лимонной кислоты и воды, можно легко устранить стойкие отложения известкового налета на любых хромированных деталях.

2. Микроволновая печь

Стенки микроволновок с течением времени часто накапливают жирный налет, что требует тщательной очистки. Опытные хозяйки эффективно используют для этого лимонную кислоту. Раствор можно приготовить, смешав 1 столовую ложку лимонной кислоты из 500 мл воды. Приготовив раствор, поставьте емкость с ним в микроволновку и установите ее на самую высокую мощность.

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После нагревания важно не открывать дверцу сразу. Подождите несколько минут, чтобы пар, насыщенный лимонной кислотой, осел на стенках, эффективно размягчая устаревшие загрязнения. После этого протрите микроволновку, чтобы очистить ее.

3. Доски для нарезки

Регулярная мойка обычными моющими средствами не всегда обеспечивает оптимальный результат для разделочных досок, используемых на кухне. Если вы столкнулись со стойкими пятнами или устаревшими запахами, лимонная кислота может стать ценным помощником.

Посыпьте разделочную доску крупной солью, затем возьмите половинку лимона или губку, смоченную в растворе лимонной кислоты, и тщательно протрите поверхность. Этот метод помогает эффективно удалить пятна и неприятные запахи, обеспечивая чистоту и гигиеничность разделочной доски для дальнейшего использования.

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