Как использовать перекись водорода в быту: 3 полезных лайфхака

Для бережливых хозяек, стремящихся сэкономить на бытовой химии, перекись водорода стала надежным союзником не только благодаря своим антисептическим свойствам. UAportal рассказал, что это универсальное средство имеет несколько экономически выгодных и эффективных способов применения в быту, которые следует попробовать.

Уборка в ванной комнате

Устали бороться со стойким известковым налетом или сантехникой, нуждающейся в полировке? Используйте перекись водорода – эта жидкость не только не уступает профессиональным чистящим средствам, но и имеет более мягкий запах и значительно более низкую цену. Используя его, вы можете попрощаться с накопившейся грязью и вернуть блеск, и все это без лишних трат.

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Уход за комнатными растениями

Комнатные растения часто становятся жертвами грибковых инфекций. Однако хозяйки могут бороться с этой угрозой, используя перекись водорода. Для этого нужно добавить небольшое количество средства в воду для полива.

Устранение неприятного запаха пищевых контейнеров

Со временем контейнеры приобретают неприглядный и стойкий запах. К счастью, на помощь может прийти перекись водорода. Просто тщательно протрите контейнеры салфеткой, смоченной в перекиси водорода.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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