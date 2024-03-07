Как использовать подсолнечное масло в повседневной жизни: 3 интересных лайфхака

Подсолнечное масло является не только основным продуктом на каждой кухни, но и имеет невероятный потенциал за пределами кулинарного использования. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые сделают ее полезной в повседневной жизни.

Улучшение работы сантехники

Тщательно протерев сантехнику подсолнечным маслом, вы можете попрощаться со стойкими пятнами и получить блестящую поверхность. Она не только эффективно устраняет проблему, но и придает привлекательный блеск, обеспечивая безупречный вид вашей сантехники.

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Восстановление разделочных досок

Ужасающие запахи таких ингредиентов, как чеснок, лук или рыба, часто остаются на разделочных досках. Смочите салфетку в масле и протрите поверхность. Вы увидите, как нежелательные запахи исчезнут, оставив ваши доски свежими и готовыми к дальнейшему использованию.

Обувь

Неблагоприятные погодные условия могут нанести вред нашей любимой обуви, часто оставляя после себя неприятные белые полосы. Подсолнечное масло является отличным решением для борьбы со следами, одновременно придавая им блеск. Возьмите салфетку, добавьте несколько капель подсолнечного масла и тщательно отполируйте пятна, чтобы ваша обувь снова приобрела былую привлекательность.

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