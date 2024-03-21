Как использовать сетки для овощей в быту: 3 креативных лайфхака

Сетки для овощей, обычно используемые для упаковки, можно перепрофилировать разными способами, чтобы сделать из них очень полезные предметы для повседневных домашних задач. UAportal подготовил три интересных способа, как вы можете использовать их в быту.

Дренаж растений

Улучшайте рост и здоровье ваших растений, используя овощную сетку как дренажную систему для цветочных горшков. Выстилая дно сеткой, вы обеспечиваете эффективный сток лишней воды, предотвращая переувлажнение и потенциальное повреждение корней. Не беспокойтесь о долговечности сетки – она выдержит влажную среду без каких-либо негативных последствий.

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Стирка белых носков

Очистка белых носков часто требует значительных усилий, включая ручную стирку и применение пятновыводителей. Однако есть простой способ, дающий фантастические результаты. Возьмите кусок мыла и уложите его в сетку для овощей, закрепив резинкой.

Эта импровизированная "щетка" предлагает практичное решение для легкой стирки белых носков. Кроме того, она одинаково эффективно удаляет пятна из воротничков рубашек, манжетов, подмышек футболок и т.д.

Жесткая мочалка

В случаях, когда мягкая губка не образует достаточно пены или не может отчистить стойкие загрязнения, на помощь может прийти овощная сетка в обертке. Идеально подходит для деликатных или труднодоступных поверхностей, таких как фасады, кухонные столешницы и кафель, обеспечивает мягкое, но эффективное решение. В отличие от обычной щетки, она не оставляет нежелательных царапин, одновременно эффективно справляясь с грязью и жиром.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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