Как использовать соль не только в кулинарии: 2 действенных лайфхака

Соль, незаменимый ингредиент нашей жизни, выходит за пределы своего кулинарного применения и предлагает ценную помощь по разным домашним делам. UAportal рассказал о двух полезных лайфхаках с использованием соли, которые могут приятно удивить.

Нож

Со временем ножи часто теряют свою остроту, что делает процесс нарезки менее эффективным и доставляет больше хлопот. Вместо того чтобы упростить процесс заточки, попробуйте этот простой метод.

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Просто окуните нож в миску с подсоленной водой. Этот предварительный шаг может значительно облегчить процесс заточки.

Грибы

Для начинающих, погружающихся в грибничество, очень важно отличать съедобные сорта от токсичных. Если посыпать небольшим количеством соли свежесрезанную поверхность гриба, несъедобный пожелтеет. Помните, что ко всем сомнениям в вопросах потребления грибов следует относиться серьезно и безопаснее воздержаться от употребления любых подозрительных грибов.

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