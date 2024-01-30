Как использовать старые зубные щетки в быту: 5 полезных советов

Стоматологи часто отмечают важность замены зубных щеток каждые три месяца. Как следствие, у человека может скапливаться четыре зубных щетки в год. UAportal рассказал, что вместо того чтобы сразу выбрасывать их, старые зубные щетки могут найти новое применение в домашнем хозяйстве.

Мытье ручек

Очистка труднодоступных мест на ручках может быть сложной задачей, если использовать только тряпку. Использование старой зубной щетки поможет добиться отличного результата.

Швы между плитками

В ванных комнатах, туалетах и кухнях часто есть швы между плиткой, требующие особого внимания. Использование зубной щетки для точечной очистки помогает снизить расход моющего средства, одновременно эффективно удаляя грязь.

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Вентиляционная решетка

Скопление пыли и мусора на вентиляционных решетках может привести к загрязнению воздуха в жилом помещении. Используя старую зубную щетку, можно легко очистить их, обеспечив более чистую и здоровую циркуляцию воздуха.

Ободки крышек кастрюль

Остатки пищи и мусора имеют тенденцию накапливаться вокруг краев крышек кастрюль, что делает очищение необходимой, но сложной задачей. Нанесение моющего средства на загрязненный участок и использование старой зубной щетки является эффективным решением для удаления стойких отложений.

Подошвы обуви

Белые подошвы обуви подвержены быстрому накоплению грязи и грязи, что требует частой чистки. Старая зубная щетка оказывается удобным инструментом для эффективной и качественной очистки.

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