Как исправить вкус очень простокваши: лайфхак от хозяек

Когда молоко прошло брожение на заводе или дома, молочнокислые бактерии, разлагая молочный сахар, образуют молочную кислоту. Если технология изготовления сыра нарушена, может быть много кислоты, что повлияет на вкус. Но это можно исправить.

Об этом пишет menicikavo.com.

Как нейтрализовать кислоту в сыре

Если нужно убрать кислый вкус сыра, не обязательно использовать гидрокарбонат натрия или сахар. Хватит молока.

Достаточно просто разместить творог в глубокой тарелке или в миске и полить его молоком.

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Необязательно ставить в холодильник: дайте творогу стоять при комнатной температуре в течение около тридцати минут.

Затем отцедите творог на дуршлаг, используя марлю, если нужно. При желании его можно положить под пресс.

Теперь сыр готов к употреблению. А с помощью использованного молока можно приготовить тесто.

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