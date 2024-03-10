Как избавиться от чайного налета на чашках и термосе

Удаление пятен от чая из посуды может быть хлопотным делом, но есть несколько эффективных методов, которые помогут добиться блестящей чистоты. UAportal рассказал о простых и эффективных способах борьбы со стойкими чайными отложениями.

Уксус и пищевая сода

Уксус и пищевую соду можно использовать, чтобы избавиться от чайного налета на чашках и термосах. Просто наполните чашку или термос раствором из равных частей уксуса и воды, а затем добавьте пару столовых ложек пищевой соды и оставьте на некоторое время. Затем промойте водой.

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Лимонный сок и соль

Смесь лимонного сока и соли также может эффективно удалить чайный налет из чашек и термосов. На кусочек лимона нанесите соль и потрите пораженными им участки, а затем смойте водой. Кислота лимонного сока и абразивные свойства соли отлично удаляют пятна от чая, оставляя посуду чистой.

Зубная паста

Известно, что зубная паста творит чудеса в удалении чайного налета. Небольшое количество пасты следует нанести на мягкую тряпку или зубную щетку и очистить загрязненные участки. Мягкие абразивные свойства зубной пасты помогают мягко удалить пятна, не повреждая поверхность посуды.

Паста с пищевой содой

Приготовьте пасту из пищевой соды и воды и нанесите ее на запятнанные чаем участки. Оставьте ее на несколько минут, а затем оттирайте пятна губкой или тряпкой. Мягкий абразивный состав пищевой соды помогает расщеплять налет от чая, облегчая его смывание.

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