Как избавиться от грязи и липкого налета на вытяжке: 5 эффективных советов

Следуя этим проверенным советам, вы сможете сохранить вытяжку чистой и без липких отложений. UAportal рассказал о пяти практических методах очистки, которые помогут вам не только сохранить ее чистой, но и способствовать созданию более здоровой среды для приготовления пищи.

Сода и уксус

Чтобы эффективно избавиться от грязи и липких отложений на вытяжке, можно приготовить смесь из пищевой соды и уксуса. Начните смешивание уксуса и воды в пульверизаторе и нанесите его на вытяжку.

Затем посыпьте поверхность содой и оставьте на несколько минут. После этого вытяжку следует почистить щеткой или губкой, затем протереть влажной тряпкой.

Обезжиривающее мыло для посуды

Еще один полезный совет для удаления грязи и липких отложений на вытяжке – использовать обезжиривающее мыло для посуды. Для этого несколько капель средства следует смешать с теплой водой в миске. Затем губку следует погрузить в мыльный раствор и очистить вытяжку от грязи и липких отложений.

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Замачивание белым уксусом

Для очистки вытяжки наполните неглубокую емкость белым уксусом. Оставьте его на несколько часов или на ночь. Кислотные свойства уксуса помогут разрыхлить и растворить грязь и липкие отложения, что облегчит их удаление.

Универсальный очиститель на основе цитрусовых

Такие средства не только эффективно удаляют грязь, но оставляют после себя приятный аромат. Просто распылите средство на вытяжку, оставьте на несколько минут, а затем протрите чистой тряпкой. Для стойких пятен рекомендуется оставить чистящее средство еще на несколько минут, прежде чем вытирать их.

Регулярное обслуживание и протирание

Чтобы предотвратить накопление грязи и липких отложений, очень важно регулярно проводить техническое обслуживание и протирание. После приготовления протрите вытяжку влажной тряпкой, чтобы удалить жир и остатки пищи. Эта простая привычка поможет оградить вытяжку от грязи и липких отложений.

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