Как избавиться от грязи и неприятного запаха из холодильника: 3 простых лайфхака

Холодильники, как старые, так и новые, нуждаются в периодической чистке для поддержания гигиены и эффективной работы. UAportal рассказал о нескольких хитрых лайфхаках, с помощью которых вы сможете почистить холодильник быстро и без особого труда.

Горячая вода и глицерин

Борьба с устойчивым намерзанием льда в морозильной камере может разочаровать. Просто поместите кастрюлю с горячей водой в морозильную камеру и закройте дверцу на несколько минут.

Тепло приведет к тому, что лед расслабится и "отвалится" от стен гораздо быстрее. Для длительного результата после уборки протрите стенки холодильника глицерином.

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Уксус

Неприятные запахи задерживаются в вашем холодильнике? Быстрое решение обнаруживается, растворив 1 столовую ложку уксуса в 500 мл воды. Затем протрите смесью стенки и полки холодильника.

Закончив, оставьте холодильник проветриваться примерно на 30 минут. Уксус эффективно нейтрализует неприятные запахи.

Столовый нож

Очистка резиновых прокладок на дверце холодильника может быть несколько сложной задачей. Но не бойтесь, вы можете воспользоваться простым инструментом – столовым ножом с закругленным концом.

Возьмите влажную мягкую ткань и оберните ее вокруг ножа. Аккуратно проведите им вдоль складок прокладки, эффективно удаляя грязь и налет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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