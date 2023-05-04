Как избавиться от храпа: простые советы, которые работают

UAportal подготовил исчерпывающее руководство для тех, кто хочет прекратить храп и лучше высыпаться. Храп может быть серьезной проблемой, которая не только нарушает ваш собственный сон, но и может повлиять на качество сна окружающих вас людей.

Измените положение во время сна

Положение во время сна может существенно повлиять на храп. Сон на спине может привести к тому, что язык и мягкое нёбо будут проваливаться в заднюю стенку глотки, затрудняя дыхательные пути и вызывая храп. Чтобы этого не произошло, старайтесь спать на боку. Вы также можете использовать подушку для фиксации тела в этом положении и предотвращения переворачивания на спину.

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Избегайте алкоголя и седативных средств

Алкоголь и седативные средства могут расслаблять мышцы горла, вызывая храп. Избегайте употребления этих веществ перед сном, чтобы снизить вероятность развития храпа.

Пользуйтесь увлажнителем воздуха

Сухой воздух может раздражать дыхательные пути и вызывать храп. Использование увлажнителя воздуха поможет увлажнить дыхательные пути и уменьшить храп. Обязательно регулярно чистите увлажнитель, чтобы предотвратить образование грибка и бактерий.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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