Как избавиться от катышек на одежде: три лайфхака

Хранение одежды в идеальном состоянии может стать настоящим вызовом, особенно когда речь идет об избежании повреждений тканей. Большое количество факторов, таких как трение, износ, даже небольшие халатности, могут привести к неприятному виду любимых вещей. UAportal подготовил несколько простых лайфхаков, которые могут помочь уберечь вашу одежду от появления катышек.

Сортируйте одежду для стирки

Соберите вместе деликатные и синтетические ткани, поскольку они образуют больше ворсинок. Их следует стирать отдельно от более тяжелых тканей, таких как джинсовая ткань или полотенца, это минимизирует перенос ворсинок.

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Выворачивайте одежду наизнанку

Еще один полезный совет – выворачивайте одежду наизнанку перед стиркой. Это предотвращает прикрепление ворсинок к наружной поверхности одежды. Использование сетчатого мешка для стирки щекотливых вещей также уменьшает перенос ворса.

Подберите настройки для стиральной машины

Наконец, обратите внимание на настройку температуры и отжим на стиральной машине. Более высокие температуры и быстрее отжимания высвобождают больше ворсинок из ткани. Выбор более низких температур и мягких циклов помогает минимизировать образование ворсинок и их накопление на одежде.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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