Как избавиться от катышков на одежде: 3 действенных лайфхака

Несколько факторов могут способствовать появлению катышков, например, заводской брак при производстве, неправильный уход в домашних условиях (например, чистка или стирка), постоянное трение в определенных местах (обычно на рукавах или там, где одежда трется о рюкзак или сумку), или регулярное использование. UAportal подготовил три эффективных лайфхака, которые помогут вам решить эту проблему.

Бритва

Используя старое и тупое лезвие, осторожно проведите бритвой снизу вверх одежды. Эта техника поможет обрезать ворсинки.

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Однако будьте осторожны, поскольку бритва может повредить щекотливые ткани. Важно избегать использования лезвия на пальто из кашемира, ангоры или мохера.

Расческа

Воспользуйтесь расческой с мелкими и частыми зубчиками, чтобы легко удалить катышки из вашей одежды. Просто расчешите шерсть вдоль направления волокон в несколько проходов, и вы увидите, как ворсинки исчезнут.

Ножницы

Используйте этот метод с максимальной осторожностью, подобно технике бритвы. Начните с того, что расстелите одежду на твердой поверхности и слегка натяните ее в тех местах, где есть катышки.

Чтобы разрыхлить ворсинки, осторожно почистите пораженные участки расческой или зубной щеткой. Затем с помощью маленьких острых ножниц аккуратно обрежьте катышки.

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