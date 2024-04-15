Как избавиться от моли в шкафу: 3 эффективных лайфхака

Заражение шкафом молью может быть не только неприятным, но и негигиеническим явлением. UAportal рассказал, что важно использовать практические лайфхаки для ее уничтожения и предотвращения.

Использование натуральных средств

Натуральные средства от моли, такие как кедровые бруски, пакетики с лавандой или сушеные лимонные корки можно разместить в шкафу, чтобы отпугнуть его своими сильными ароматами. Простой репеллентный спрей можно сделать, смешав несколько капель эфирных масел, таких как лаванда, кедр или мята, с водой в бутылке с распылителем и распылив его внутри шкафа.

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Тщательная уборка

Тщательная уборка пылесосом со шланговой насадкой и последующая глубокая очистка шкафа является эффективным методом удаления скрытых личинок и яиц моли. После уборки протрите всю внутреннюю поверхность смесью воды и белого уксуса, чтобы продезинфицировать и удалить остатки. Перед уборкой важно вытащить всю одежду и тщательно проверить наличие признаков заражения молью.

Лавровый лист и мел

Для усиления защиты можно положить внутрь контейнеров лавровый лист или кусочек мела, поскольку они служат природными средствами против моли. Чтобы предотвратить вторжение, необходимо тщательно проверять и переносить хранящиеся вещи.

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