Как избавиться от моли в шкафу: простые и действенные советы

Не допускать появления моли в шкафу важно для сохранности одежды. Используя естественные и профессиональные методы можно эффективно бороться с вредителями. UAportal подготовил советы по борьбе с молью.

Природные методы борьбы

Используйте естественные методы борьбы без агрессивной химии. Одним из методов является использование кедровых палочек или щепок, поскольку моль отпугивает их запах. Уложите в шкаф пакетики с сушеной лавандой или гвоздикой, поскольку эти ароматы также отпугивают моль.

Пылесос и стирка

Регулярная уборка пылесосом шкафа и его содержимого может помочь удалить личинки моли. Стирайте одежду, постельное белье и другие уязвимые вещи в горячей воде, чтобы избавиться от имеющихся личинок моли.

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Замораживание и влияние солнца

Для вещей, которые нельзя стирать при высоких температурах, например деликатных тканей или мягкой мебели, используйте замораживание. Поместите вещи в морозильник на несколько часов, чтобы уничтожить личинки. Воздействие прямых солнечных лучей или тепла также устранит моль и ее яйца, не причиняя вреда предметам.

Правильно храните вещи

Для предотвращения распространения моли храните одежду и другие вещи в пакетах или контейнерах. Вакуумные пакеты для хранения или пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками предотвратят повреждение вещей от моли и обеспечат долговременную защиту.

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