Как избавиться от морщин и прыщей: Натуральные средства

UAportal подготовил лайфхаки, способствующие омоложению кожи и направленные на решение распространенных проблем с ней. Мы рассмотрим натуральные средства для борьбы с акне и морщинами.

Маска из лимонного сока и меда

На основе лимонного сока и меда можно создать маску для уменьшения прыщей и морщинок. Следует смешать равные части обоих ингредиентов и нанести смесь на лицо.

Ее следует оставить на 15 минут, затем смыть теплой водой. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает отшелушивать кожу и уменьшить количество прыщей, тогда как мед обеспечивает увлажнение и уменьшает появление морщин.

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Точечное лечение маслом чайного дерева

Масло чайного дерева можно использовать в качестве точечного средства для лечения прыщей и морщин. Несколько капель масла чайного дерева следует разбавить маслом-носителем, например маслом жожоба или кокосовым, и нанести непосредственно на пятна от прыщей.

Противовоспалительные и антимикробные свойства масла чайного дерева помогают уменьшить количество прыщей и подтянуть кожу, минимизируя появление морщин.

Умывание лица холодной водой

Ополаскивание лица холодной водой может помочь уменьшить морщины и акне. Холодная вода сужает поры, предотвращая попадание в кожу бактерий, вызывающих акне. Кроме того, она может подтянуть кожу, снижая видимость морщин.

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