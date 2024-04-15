Как избавиться от мух в доме: 3 практичных лайфхака

Для борьбы с такими распространенными домашними вредителями, как мухи, очень важно знать практические решения, которые помогут. UAportal подготовил несколько простых, но эффективных методов.

Самодельная ловушка для мух

Самодельную ловушку для мух можно создать, срезав верхнюю часть пластиковой бутылки и заполнив дно сладкой жидкостью, например сахарной водой, медом или газировкой. Перевернутая верхняя часть помещается внутрь нижней, образуя воронку, привлекающую мух сладким запахом и усложняющую побег.

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Эфирные масла

Натуральное средство от мух можно сделать, смешав несколько капель эфирных масел, таких как мята, лаванда, эвкалипт или цитронелл, с водой в бутылке с распылителем. Разбрызгивание этой смеси вокруг дверных проемов, окон и других точек входа в дом помогает отпугивать вредителей благодаря сильному аромату.

Яблочный уксус

Эффективный лайфхак заключается в создании ловушки с яблочным уксусом. Для этого нужно налить его в банку или миску, а затем накрыть полиэтиленовой плёнкой с небольшими отверстиями. Таким образом можно привлечь мух с помощью запаха, затем те окажутся в ловушке внутри контейнера.

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