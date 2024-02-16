Как избавиться от нагара на сковороде за 3 минуты: Эффективные способы

UAportal нашел надежные способы, как сделать сковородку безупречно чистой и блестящей, без нагара и копоти. Узнайте, как с помощью простых и эффективных методов очистки легко удалить стойкие нагара из сковородок всего за 3 минуты.

Сода и лимонный сок

Насыпьте на дно сковороды большое количество соды. Выжмите на соду сок половины лимона. Оставьте смесь на несколько минут, затем осторожно потрите кастрюлю неабразивной губкой. Напоследок тщательно промойте сковороду водой и протрите ее чистой тряпкой.

Уксус и соль

Еще один эффективный метод удаления нагара из почерневшей сковороды – использование смеси уксуса и соли. Сделайте пасту, смешав в равных частях белый уксус и поваренную соль. Нанесите пасту на загрязненные участки сковороды и оставьте на несколько минут. После этого почистите сковороду щеткой или губкой, сосредотачиваясь на стойких пятнах. После того, как грязь будет удалена, тщательно промойте сковороду водой и протрите ее бумажным полотенцем.

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Хозяйственное мыло и горячая вода

Если у вас нет под рукой пищевой соды или уксуса, для удаления нагара из черной сковородки подойдет хозяйское мыло и горячая вода. Наполните сковороду горячей водой и добавьте несколько капель хозяйского мыла. Оставьте сковороду на несколько минут, чтобы разрыхлить нагар, а затем очистите губкой или щеткой. Тщательно промойте сковороду водой и протрите ее полотенцем.

Картофель

Разрежьте сырую картофелину пополам и окуните срезанную сторону в мыло для посуды или пищевую соду. Потрите картофелем загрязненные участки сковородки, слегка нажимая, чтобы ослабить пятна. Затем промойте сковороду водой и тщательно протрите ее досуха. Ваша сковородка будет чистой, блестящей и без нагара.

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