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Как избавиться от накипи на утюге без усилий

Владислав Москаленко

Как избавиться от накипи на утюге без усилий

UAportal подготовил проверенные решения для быстрой очистки утюга от накипи. Эти простые в выполнении методы помогут вашему утюгу работать как новому.

Уксусный раствор

Раствор готовится смешиванием равных частей воды и белого уксуса в пульверизаторе. Затем его следует распылить на пластину утюга, оставить на несколько минут и протереть чистой тряпкой, чтобы удалить налет.

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После этого утюг следует наполнить водой и включить на максимальную мощность отпаривания. Это поможет избавиться от остатков раствора в вентиляционных отверстиях.

Паста из пищевой соды

Сначала нужно смешать небольшое количество воды с пищевой содой, чтобы образовалась паста. Далее нанести ее на поверхность утюга.

Мягкой салфеткой осторожно очистить налет и нагар и протереть пластину влажной тканью, чтобы удалить остатки пасты. После этого следует провести утюгом по ткани, чтобы убедиться в полном удалении всех остатков.

Лимонный сок

Чтобы выполнить этот метод, нужно разрезать пополам лимон и выжать его сок в миску. Затем погрузить тряпку в жидкость и протереть ею пластину утюга.

После этого следует оставить лимонный сок на несколько минут, затем протереть пластину влажной тряпкой. Наконец, следует наполнить утюжок водой и нагреть его в максимальном режиме, чтобы удалить остатки лимонного сока из вентиляционных отверстий.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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