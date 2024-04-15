Как избавиться от накипи в чайнике: 5 практических советов

Борьба с накипью в чайнике может быть сложной задачей. UAportal рассказал, что существует несколько эффективных методов решения этой проблемы.

Уксус и водный раствор

Чайник следует залить раствором уксуса и воды и оставить на час-два. После этого его следует прокипятить и дать ему остыть. Наконец чайник следует тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить остатки известкового налета.

Лимон и пищевая сода

В первую очередь нужно выжать сок лимона и добавить столовую ложку пищевой соды, чтобы образовалась паста. Затем ее втирают в пораженный известковым налетом участок чайника и оставляют на 15-20 минут. Затем его следует тщательно промыть, чтобы удалить пасту и известковый налет.

Раствор лимонной кислоты

Для этого лайфхаку необходимо смешать несколько столовых ложек порошка лимонной кислоты с теплой водой и добавить в чайник. Затем раствор следует оставить на несколько часов, в идеале – на ночь, а затем смыть. Лимонная кислота эффективно растворяет известковый налет, делая чайник чистым.

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Кипяток и уксус

Простой, но эффективный способ борьбы с известковой накипью состоит в том, чтобы наполнить чайник ровными частями воды и уксуса и вскипятить раствор. После охлаждения следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки накипи.

Средство для удаления накипи

В тяжелых случаях может потребоваться коммерческое средство, специально разработанное для растворения и удаления накипи. Используя его, важно придерживаться инструкций производителя для достижения оптимальных результатов.

Напомним, если регулярно не чистить чайник, налета станет так много, что прибор сгорит. Мы разбирались, как бороться с данной проблемой.

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