Как избавиться от назойливых слизней в саду: проверенные приемы

Борьба со слизнями в садах экологическими методами может быть трудной задачей. UAportal, рекомендует практические и безопасные для окружающей среды меры по борьбе с вредителями.

Пивные ловушки

Эффективным методом борьбы со слизнями в саду могут быть пивные ловушки. Использование неглубоких контейнеров, наполненных пивом, погруженных в землю, может отпугнуть слизней своим запахом. Важно выбрать подходящий резервуар и закопать его так, чтобы край находился на одном уровне с землей.

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Заселение природных хищников

Эффективным способом контролировать популяцию слизней является заселение сада природными хищниками, такими как лягушки и птицы. Эти животные естественным образом питаются улитками, что позволяет регулировать их численность.

Высаживайте разные культуры

Введение севооборота в саду может эффективно нарушить жизненный цикл слизней и со временем снизить их популяцию. Разнообразуя виды культур и чередуя посадки, можно значительно снизить вероятность того, что вредители смогут поселиться в саду.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

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