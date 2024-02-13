Как избавиться от негативных мыслей: 5 действенных советов

В жизни многие взрослые могут распознавать свой внутренний голос и внимательно к нему прислушиваться. Но что делать в том случае, когда этот внутренний голос постоянно диктует сплошной негатив? UAportal рассказал о пяти практических советах, которые помогут избавиться от негативных мнений.

1. Распознайте и фильтруйте негатив

Очень важно распознавать негативные мысли и не давать им овладеть вашим разумом. Обвинять себя в каждой неудаче непродуктивно и мешает уверенно двигаться по жизни. Признайте наличие положительных аспектов и замечательного опыта, которые существуют наряду с неизбежными препятствиями.

2. Взгляните на ситуацию извне

Иногда внутренний голос может переоценивать происходящее внутри нас. Вполне возможно, что внешние воздействия подпитывают неуверенность или тревогу. Позвольте себе признать свою ценность как дееспособного взрослого человека, заслуживающего уважения, и переоценить подлинную значимость мнимых неприятностей.

3. Думайте положительно

Усилия, направленные на то, чтобы начинать каждый день на положительной ноте, могут оказать существенное влияние на ваше мышление. Смотрите в зеркало с улыбкой и будьте уверены в себе. Или возьмитесь за личный вызов, например, записывайте ежедневные моменты радости или благодарности в течение месяца.

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4. Избавьтесь от токсического окружения

Несмотря на то, что многие не знают, наш внутренний голос подвержен внешним воздействиям, в частности, людям, которыми мы окружаем себя. Представьте себе такой сценарий: вы гордо красуетесь в новом платье, ожидая комплиментов от подруги, а получаете молчаливую, завистливую реакцию. Такое взаимодействие может испортить целый день, а то и подольше.

5. Примите настоящее, отпустите прошлое

Часто наш внутренний голос настаивает на том, чтобы изменить прошлое, но мы редко ставим под сомнение цель, стоящую за этой озабоченностью. Это уже произошло, и зацикленность на том, что должно быть, может саботировать наше настоящее удовольствие и препятствовать будущему росту. Переживание событий, обдумывание альтернативных вариантов развития событий отнимает у нас время и драгоценную энергию.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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