Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: 3 действенных способа

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника

Причин неприятного запаха в холодильнике может быть множество, поэтому следует знать методы, которые помогут побороть его. UAportal поделился тремя действенными способами, которые помогут устранить вонь.

Пищевая сода

Открытую коробку пищевой соды следует поставить на одну из полок внутри холодильника, поскольку она способна поглощать запахи. Меняйте емкость каждые 2-3 недели и неприятные ароматы исчезнут.

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Уксусный раствор

Для устранения неприятных запахов из холодильника можно использовать раствор из равных частей воды и уксуса. Вымойте все полочки и стены этой смесью, и вонь исчезнет.

Лимон и специи

Уложите несколько лимонных слайсов на маленькую тарелочку и оставьте в холодильнике. Также можно использовать такие ароматные специи как гвоздика, чабрец или корица. Обязательно обновляйте их каждые 1-2 недели.

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