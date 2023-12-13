Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: Эффективные советы

Холодильник – это сердце кухни, где хранятся продукты, из которых состоит наш повседневный рацион. Однако иногда в нем может появиться неприятный запах, который может отразиться на вкусе продуктов. UAportal узнал, как сохранить свежесть и избавиться от этого нежелательного аромата в холодильнике.

Сила пищевой соды

Поместив в холодильник открытую коробку с пищевой содой, можно эффективно избавиться от неприятных запахов. Для дополнительного усиления эффекта к соде можно добавить несколько капель эфирного масла, излучающего свежий, приятный аромат.

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Использование кофейной гущи

Кофейная гуща может оставить в холодильнике свежий запах. Важно заменять ее каждые две недели, чтобы поддерживать свежесть.

Раствор ванильного экстракта

Ватный диск или кусочек ткани смоченный ванильным экстрактом можно положить в холодильник. Сладкий, умиротворяющий аромат ванили наполнит холодильник, эффективно устраняя любые нежелательные запахи, особенно от продуктов с сильным запахом.

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