Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: Полезные советы

Узнайте о простых и практичных методах устранения неприятного запаха из холодильника с помощью обычных бытовых средств. От использования пищевой соды до применения лимонного сока – UAportal рассказал, как бороться с этой проблемой.

Уборка

Если вы заметили неприятный запах из холодильника, первым делом нужно изъять все старые или испорченные продукты и тщательно почистить полки и ящики. Это поможет устранить источник запаха и предотвратить его дальнейшее распространение.

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Пищевая сода

Для устранения неприятного запаха из холодильника можно создать раствор пищевой соды и воды. Смешав одну столовую ложку соды с четвертью стакана воды в емкости и оставив ее открытой в холодильнике на 24 часа, вы поможете поглотить и нейтрализовать запахи, в результате чего холодильник будет пахнуть свежестью.

Кофейная гуща

Кофейная гуща также известна своими свойствами поглощать запахи. Поставив миску с ней в холодильник, вы сможете нейтрализовать любые неприятные запахи и обеспечить свежий и приятный аромат.

Лимонный сок

Наконец, холодильник можно освежить, протерев внутренние поверхности смесью воды и лимонного сока. Это не только поможет устранить любые застарелые запахи, но и оставит после себя цитрусовый аромат, который поможет сохранить в холодильнике запах чистоты и свежести.

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