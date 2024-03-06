Как избавиться от неприятного запаха из кухонной раковины: три интересных лайфхака

Поддержание чистоты и свежего запаха кухонной раковины имеет важное значение. UAportal подготовил три простых, но эффективных метода, которые помогут быстро устранить нежелательные ароматы.

Пищевая сода и уксус

Одно из самых эффективных средств, которое можно найти на каждой кухне, – это пищевая сода в сочетании с уксусом. Необходимо высыпать половину чашки пищевой соды в канализацию. После этого добавьте небольшое количество уксуса и накройте отверстие тряпкой.

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Лимонная кислота

Засыпьте пакетик средства в сливное отверстие и залейте его кипятком. Тепло от воды помогает активировать лимонную кислоту и расщепляет частицы, вызывающие неприятный запах.

Поваренная соль

Насыпьте большое количество поваренной соли в канализацию и оставьте ее примерно на тридцать минут. По истечении времени тщательно промойте большим количеством воды, чтобы завершить процесс.

Напомним, мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра.

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