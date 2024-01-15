Как избавиться от неприятного запаха из мусорника: Действенные лайфхаки

Скрывающиеся в вашем доме неприятные запахи могут быстро испортить вам настроение. Хотя очень важно вовремя выносить мусор, бывают случаи, когда сама помойка излучает неприглядный запах. Простая мойка не всегда решает проблему. UAportal рассказывает, что делать в таких ситуациях.

1. Наполнитель для кошачьих туалетов

Положите слой наполнителя на дно вашей свалки перед тем, как вставить пакет или бросить туда любой мусор. Это не только помогает нейтрализовать запахи, но и эффективно впитывает жидкости.

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2. Пищевая сода

Универсальное домашнее средство, которое есть почти в каждой квартире, пищевая сода является мощным поглотителем запахов. Просто рассыпьте четверть стакана соды на дно мусорного бака, чтобы устранить нежелательные запахи.

3. Активированный уголь

Активированные угли также очень эффективно поглощают неприятные запахи. Положите несколько кусочков в мусорку, чтобы бороться со смрадом.

4. Лимонная цедра

Уложив лимонную кожуру на дно мусорного бака, вы можете легко устранить неприятные запахи и наполнить его свежим цитрусовым ароматом.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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