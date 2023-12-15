Как избавиться от неприятного запаха из шкафа: Действенные советы

При появлении затхлого запаха в гардеробе внедрение эффективных стратегий имеет решающее значение для быстрого решения проблемы. UAportal подготовил несколько действенных лайфхаков, которые помогут удалить неприятный запах.

Абсорбция пищевой содой

Чтобы избавиться от затхлого запаха в гардеробе, можно использовать пищевую соду. Насыпьте ее на дно шкафа, чтобы она поглотила запах. Перед тем как пылесосить, оставьте на несколько дней. Природные свойства пищевой соды впитывать запахи помогут устранить нежелательный запах в шкафу.

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Очистка древесным углем

Еще один способ устранения затхлого запаха в шкафу – использование активированного угля или угольных брикетов. Поместив их в контейнер в шкафу можно очистить воздух и поглотить запахи. Оставьте их в шкафу на неделю, и затхлый запах должен исчезнуть

Саше со свежим ароматом

Практический совет для устранения затхлого запаха в гардеробе – создать саше (тканевой мешочек с ароматизаторами внутри), наполненный свежими благоухающими травами или их комбинациями. Его можно повесить внутри шкафа. Природный аромат трав поможет замаскировать затхлый запах и сохранить свежесть гардероба.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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