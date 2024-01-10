Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины: Действенные способы

Неприятный запах из стиральной машины может стать серьезной проблемой. UAportal рассказал об эффективных стратегиях, которые могут помочь избавиться от него.

Уксус

Чтобы устранить неприятный запах из стиральной машины, одним из эффективных советов является глубокая очистка с помощью уксуса. Смешайте равные части воды и белого уксуса в пульверизаторе, затем опрыскивайте внутреннюю часть барабана. Дозаторы стирального средства и ополаскивателя также следует протереть уксусным раствором.

Пищевая сода

Еще один ценный совет – используйте пищевую соду. Добавьте один стакан соды непосредственно в барабан, а затем запустите цикл горячей стирки. Пищевая сода нейтрализует и устраняет любые устаревшие запахи в стиральной машине.

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Очистка фильтра сливного насоса

Часто причиной неприятного запаха из стиральной машины является засор фильтра сливного насоса. Необходимо найти фильтр, обычно находящийся в нижней части передней панели машины, и тщательно очистить его в соответствии с инструкциями производителя. Таким образом можно значительно снизить количество нежелательных запахов, образующихся в машине.

Оставляйте дверцу открытой

Простой, но эффективный совет – оставлять дверцу стиральной машины открытой после каждого использования. Это поможет предотвратить образование плесени и грибка, которые являются основными причинами неприятных запахов в стиральной машине.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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