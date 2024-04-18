Как избавиться от неприятного запаха от полотенец: 3 действенных совета

Как избавиться от неприятного запаха от полотенец

Совершенно каждая хозяйка хочет, чтобы на ее кухне пахло невероятно вкусными блюдами и был идеальный порядок. Чистые кухонные полотенца являются одним из важнейших пунктов. UAportal рассказывает о 3 эффективных способах, как избавиться от неприятного запаха от полотенец.

Уксус и пищевая сода

Одним из эффективных методов устранения неприятного запаха от полотенец является стирка в растворе белого уксуса и пищевой соды. Налейте в глубокую емкость горячую воду, затем добавьте стакан белого уксуса и оставьте на 30 минут. Затем добавьте в стиральную машинку пол стакана пищевой соды и постирайте полотенца.

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Лимонный сок

Альтернативным методом, чтобы освежить полотенца, является использование лимонного сока. Замочите полотенца в растворе воды и сока из лимона примерно на час, отожмите, а затем развесьте, чтобы они высохли.

Эфирное масло

Для быстрого и легкого освежения полотенец можно воспользоваться спреем с эфирным маслом. Несколько капель, например лавандового или масла чайного дерева, смешайте с водой в бутылке с распылителем. Взболтайте слегка и разбрызгайте на полотенца и дайте им высохнуть.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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