Как избавиться от неприятных запахов на кухне: 3 полезные лайфхака

Поддержание чистоты на кухне может быть достаточно непростой задачей для каждой хозяйки. Борьба со стойкими запахами добавляет еще один уровень сложности к рутинной уборке. UAportal подготовил три проверенных лайфхака, которые помогут избавиться от этих проблем.

Разделочная доска

Распространенным заблуждением является мнение, что только деревянные доски впитывают грязь и запахи. На самом деле бактерии могут скапливаться на любой поверхности, в том числе на пластиковых и стеклянных досках.

Настоятельно рекомендуем для нейтрализации запахов создать смесь лимонного сока и соли. Кислотность устранит неприятный запах, а абразивный характер частиц соли будет способствовать тщательной очистке.

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Холодильник

Запах из холодильника часто появляется неоткуда. Независимо от того, связано ли это с неправильным размещением продуктов или с небрежным отношением к чистоте, проблема требует немедленного решения.

Обычным, но действенным средством борьбы с противными запахами является внедрение уксусного раствора. Приготовьте смесь, смешав уксус и воду в соотношении 1:10, смочите этим раствором тряпку и протрите все внутренние стенки и полки холодильника. Оставьте дверцу холодильника открытой, пока запах уксуса полностью не выветрится.

Ведро для мусора

Есть простой способ предотвратить появление неприятных запахов в мусорном ведре. Положите на дно немного пищевой соды или кошачьего наполнителя. Эти поглотители запахов творят чудеса в нейтрализации нежелательных ароматов. Просто не забывайте их заменять вовремя для достижения оптимального результата.

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