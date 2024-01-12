Как избавиться от неприятных запахов на кухне: 5 полезных советов

Поддержание чистоты и свежего запаха в кухне является залогом приятных впечатлений. Однако некоторые ситуации могут привести к появлению нежелательных ароматов. Подгоревшая еда, стойкий запах мусора или другие неприятные ароматы – UAportal подготовил пять полезных советов, которые помогут вам избавиться от их без лишних хлопот.

Ведро для мусора

Если проблема связана с мусорным ведром, очень важно тщательно очистить его с помощью моющего средства. После очищения посыпьте дно ведра пищевой содой. Сода действует как поглотитель запахов, эффективно их нейтрализуя.

Запах подгоревшей пищи

Чтобы устранить запах подгоревшей пищи, попробуйте добавить в кастрюлю небольшое количество воды, а затем пару чайных ложек пищевой соды, лимонный сок и несколько капель эфирного масла. Доведите смесь до кипения и оставьте на медленном огне примерно на 15 минут.

Кофе

Если ваша кухня чиста и хорошо проветривается, но неприятный запах не исчезает, заваривание ароматного кофе или обжаривание кофейных зерен может помочь. Наполните кухню привлекательным ароматом, помогающим эффективно маскировать другие нежелательные запахи.

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Кожура цитрусовых

Не выбрасывайте кожуры цитрусовых, они отлично освежают кухню. Поместите кожуру в кипящую воду на 15 минут, чтобы высвободить приятный фруктовый аромат, что в конечном счете устранит нежелательные запахи.

Запах из холодильника

Если источником неприятного запаха является холодильник, начните с удаления испорченных продуктов. Затем очистите внутреннюю часть холодильника смесью уксуса, воды и пищевой соды. Сосредоточьтесь на протирании полок этим раствором.

В качестве дополнительного мероприятия поставьте на одну из полок открытую чашку, наполненную содой. Она эффективно поглощает излишние запахи. Не забывайте еженедельно заменять стаканчик на новый.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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