Как избавиться от неприятных запахов в квартире: 4 полезных совета

Неприятные запахи могут проникать даже в самые чистые дома. Приготовление пищи, влажность и засоренность канализации – вот несколько причин их появления. UAportal подготовил несколько простых, но эффективных советов, которые помогут избавиться от этой проблемы.

Пищевая сода

Неприятные запахи пищи проникают в вашу кухню? Просто поместите несколько щедрых ложек соды в чашу мультиварки и добавьте воды. Закройте крышку и активируйте режим "Подогрев". Поскольку устройство выделяет мягкие пары, оно помогает нейтрализовать нежелательные ароматы.

Гвоздика

Наполните гвоздикой маленькие мешочки, сделанные из обычных бумажных салфеток, и уложите их внутрь обуви. Она творит чудеса в борьбе с неприятными запахами, оставляя после себя отличный и пряный аромат.

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Гель для стирки

Кто бы мог подумать, что из геля для стирки можно сделать отличный освежитель для туалета? В небольшой стакан положите несколько ватных дисков и добавьте 1 столовую ложку жидкого стирального порошка. Поставьте емкость в скрытое место и освежитель наполнит вашу ванную комнату стойким, приятным ароматом на 2-3 дня.

Автомобильный освежитель

Закрепите автомобильный освежитель, желательно в картонной упаковке, на внутренней стороне свалки с помощью веревки. Это умело устраняет любые устаревшие неприятные запахи, выходящие из свалки, обеспечивая постоянную свежесть и привлекательную атмосферу.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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