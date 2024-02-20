Как избавиться от паутинного клеща на комнатных растениях: 3 полезные лайфхаки

Узнайте о естественных и практических стратегиях устранения паутинного клеща с ваших комнатных растений. UAportal рассказал о том, как создать здоровую среду для роста и развития вазонов.

Природные хищники

Божьи коровки являются естественными хищниками паутинного клеща и могут помочь контролировать его популяцию на комнатных растениях. Чтобы привлечь их к растениям, следует высаживать такие травы, как укроп, фенхель и кинза, которые, как известно, привлекают этих полезных насекомых. Также можно приобрести живых божьих коровок и выпустить их на растения, чтобы помочь устранить заражение паутинным клещом.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Спрей из масла нима

Масло нима – это натуральное и эффективное решение для того, чтобы избавиться от паутинного клеща. Чтобы создать спрей, ее следует смешать с водой и несколькими каплями жидкого хозяйственного мыла в пульверизаторе, а затем обильно опрыскать пораженные растения. Важно покрыть весь зараженный участок, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где паутинный клещ имеет тенденцию к скоплению.

Садоводческое масло

Садоводческие масла – это эффективный и не химический метод устранения паутинного клеща из комнатных растений. Необходимо смешать растительное масло с водой в соответствии с инструкцией на продукте, затем опрыскать растения, чтобы покрыть все зараженные участки. Повторять процедуру следует каждые две недели до тех пор, пока не будет заметно признаков паутинного клеща.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !