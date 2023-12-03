Как избавиться от плесени и неприятного запаха из стиральной машины: эффективные советы

Лайфхаки для устранения плесени и неприятного запаха из стиральной машины

UAportal рассказал о практических и натуральных способах устранения плесени и неприятных запахов в стиральной машине. Эти советы помогут вам поддерживать чистоту машины.

Использование уксуса

Один из эффективных советов по устранению плесени и неприятного запаха из стиральной машины – это использование уксуса. Просто залейте два стакана белого уксуса в дозатор моющего средства и запустите цикл горячей стирки. Это натуральное средство поможет убить бактерии и освежить машину.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Использование пищевой соды

Начните с очистки резинового уплотнителя смесью теплой воды и мыла. Затем насыпьте пол стакана соды в барабан и запустите цикл горячей стирки без одежды. Сода эффективно нейтрализует стойкие запахи и оставит стиральную машину свежей.

Использование эфирных масел

Чтобы получить натуральный и освежающий аромат, добавьте в стиральную машину эфирные масла. После очистки резинового уплотнителя и запуска цикла горячей стирки нанесите несколько капель любимого эфирного масла на тряпку и бросьте его в барабан.

Тепло от цикла стирки высвободит ароматный аромат, пропитывая им вашу одежду. Среди популярных масел для свежего запаха белья – лавандовое, лимонное и эвкалиптовое.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!